Шмигаль про відмову підтримати програму дій уряду: "Це нічого не змінює"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення Верховної Ради не підтримати оновлену програму дій уряду нічого не змінює.

Джерело: Telegram-канал прем’єра

Пряма мова: "Парламент не підтримав програму діяльності Уряду. Але для нас це нічого не змінює. Ми продовжимо виконувати намічені завдання.

Це і підтримка українського виробника, підтримка малого та середнього бізнесу, це підтримка енергетиків, фермерів та багато інших кроків, яких очікує суспільство.

Я неодноразово казав, що наш уряд не цікавить імунітет — нас цікавить добробут країни".

Деталі: За його словами, програма діяльності Кабміну — це можливість для депутатів продемонструвати єдність політикуму та турботу про людей.

Також він подякував тим депутатам, які підтримали програму дій його уряду.