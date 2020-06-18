Польська авіакомпанія LOT відновить рейси з Києва 2 липня

Польська авіакомпанія LOT анонсувала відновлення рейсів з Києва до Варшави з 2 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

LOT оголосила про намір з 1 липня відновити міжнародні рейси з Варшави і опублікувала оновлену маршрутну мережу, яка включає Київ.

Авіакомпанія буде літати з польської столиці з 2 липня в аеропорт Бориспіль. Польоти внесені до розкладу з частотою п'ять разів на тиждень - по понеділках, середах, четвергах, п'ятницях і неділях.

У LOT підкреслюють, що поточна мережа маршрутів дійсна до 14 липня 2020 року. Вона поки не включає рейси з Варшави до Львова, Одеси, Харкова та в аеропорт "Київ", які обслуговувалися до початку кризи.

Пасажирам перед бронювання слід враховувати, що новий графік не гарантує виконання рейсу. Раніше інші авіакомпанії, серед яких Lufthansa, Austrian Airlines і Czech Airlines вносили Київ у свій новий розклад, проте фактичний запуск польотів затримувався.

Уряд Польщі 16 червня відновив міжнародне повітряне сполучення з більшості країн ЄС, але рейси з України залишилися під забороною.

За рекомендацією Єврокомісії, країни ЄС і Шенгену повинні почати відновлювати допуск громадян третіх держав на свою територію з липня. Однак наразі не відомо, чи увійде Україна у список країн, звідки в’їзд буде дозволено.

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Європейська правда