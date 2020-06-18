Курс валют на 18 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 - 26,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,79 - 26,82 гривні;

Євро – 30,12 - 30,15 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68 – 26,89 гривні. Євро купують по 29,74 гривні, продають по 30,20 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,74 - 26,84 гривні, євро - 29,90 - 30,03 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 червня на рівні 26,77 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,06 гривні (на 17 червня - 30,23 гривні).

Економічна правда