У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з COVID-фонду
Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні в середу не схвалив виділення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду з питань боротьби з коронавірусом на доплати працівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19.
Джерело: нардеп "Голосу" Володимир Цабаль, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Цабаля: "Щойно бюджетний комітет Верховної Ради не погодив перенаправлення Міністерству внутрішніх справ 2,7 мільярдів гривень з фонду з боротьби з коронавірусом.
Нагадаю, що на початку тижня уряд видав розпорядження, згідно з яким це перенаправлення мало відбутися: майже 5% від величини цього фонду на доплати поліції, прикордонникам, які нібито задіяні в боротьбі з COVID-19".
Деталі: За словами депутата, доплати були розраховані не тільки на співробітників МВС, задіяних у протидії епідемії коронавірусу, а й на інших правоохоронців.
Цабаль зазначив, що на комітеті з'ясували, що ці доплати планувалося робити майже всім співробітникам МВС – як тим, хто дійсно боровся з COVID-19, так і тим, хто не боровся.
Нагадаємо: 17 червня комітет з питань правоохоронної діяльності погодився внести в порядок денний сесії парламенту постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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