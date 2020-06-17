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Мінфін анонсував обговорення реформи податкової і митниці

Середа, 17 червня 2020, 14:31
 

Міністерство фінансів анонсувало 25 червня обговорення нагальних питань податкової та митної сфери і запрошує до дискусії бізнес-асоціації.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Проведення зустрічей у такому форматі допомагає міністерству отримувати від підприємців актуальну інформацію про нагальні проблеми і пропозиції по їх вирішенню.

Запрошуємо доєднатися усі зацікавлені бізнес-асоціації. Для цього необхідно до 19.06.2020 включно заповнити заявку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника  — інакше вони будуть звільнені.

Економічна правда

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