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Нацбанк пропонує новий індикатор вартості міжбанківських кредитів

Середа, 17 червня 2020, 13:58
 

Нацбанк з 23 червня змінить індекс міжбанківських ставок новим індикатором вартості грошей на міжбанківському кредитному ринку UONIA.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"UONIA має декілька ключових відмінностей від UIIR, насамперед – більш досконалу методику обрахунку.

По-перше, новий індекс буде розраховуватися лише на термін овернайт за кредитами та депозитами. За операціями своп у подальшому буде розраховуватися лише довідкове значення індексу на термін овернайт, втім, цей індикатор не матиме статусу головного орієнтира грошового ринку України.

По-друге, до розрахунку UONIA включено 10% угод із надання НБУ банкам кредитів на строк овернайт та 10% угод із розміщення НБУ серед банків депозитних сертифікатів на строк овернайт", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, новий індекс має запобіжник від можливого маніпулювання з боку учасників ринку. Зокрема, під час обрахунку індексу відбуватиметься агрегування трансакцій між одними й тими ж контрагентами в одну угоду через визначення середньозваженого значення відсоткової ставки за ними.

Економічна правда

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