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Дубілет інвестував у новий бізнес: продаж авто з пробігом у розстрочку

Середа, 17 червня 2020, 12:41
 

Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank Дмитро Дубілет заявив, що інвестував у новий бізнес в Україні - продаж авто з пробігом у розстрочку.

Про це він написав у Facebook.

"Компанія називається PlanetAvto. Її займаються мої колишні колеги. Зараз компанія обслуговує кредитний портфель близько 1 млрд грн. Я хотів би, щоб ми наростили його до 10 млрд грн протягом 1-3 років", - повідомив Дубілет.

За його словами, на сайті PlanetAvto публікується інформація про авто, які можна купити в розстрочку, а перед публікацією проводиться перевірка автомобіля за допомогою спеціального обладнання - чи машина не бита, чи немає поломок.

Також, як зазначив Дубілет, є майданчики по всій Україні, де покупці можуть подивитися на автомобілі офлайн.

Нагадаємо:

У кінці березня колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що повертається в бізнес, але планує довести до кінця частину розпочатих проєктів.

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Економічна правда

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Дубілет бізнес

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Економічна правда
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