Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів
Середа, 17 червня 2020, 12:11
"Укрзалізниця" призначила 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
На вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
- №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;
- №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
- №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
- №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,
- №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів. Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.
У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів виконувати рекомендації МОЗ під час проїзду залізничним транспортом.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua