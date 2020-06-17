Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів

"Укрзалізниця" призначила 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:

№864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;

№884/88 3 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;

№888/88 7 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;

№896/89 5 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,

№880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів. Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.

У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів виконувати рекомендації МОЗ під час проїзду залізничним транспортом.

Економічна правда