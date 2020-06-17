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Укрзалізниця призначила 5 додаткових регіональних поїздів

Середа, 17 червня 2020, 12:11
 

"Укрзалізниця" призначила 5 регіональних поїздів на період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня — напередодні й після Дня Конституції України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

На вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:

  • №864/866 сполученням Неданчичі, Чернігів — Київ-Волинський;
  • №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський;
  • №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів;
  • №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський,
  • №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів. Квитки на зазначені поїзди реалізовуватимуться на 50% місць.

У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів виконувати рекомендації МОЗ під час проїзду залізничним транспортом.

Економічна правда

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