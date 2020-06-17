Нацбанк провів першу своп-трансакцію з ЄБРР на 30 мільйонів доларів

Нацбанк провів першу трансакцію на 30 млн доларів у рамках валютного свопу з ЄБРР на 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Зазначається, що у рамках першої трансакції Нацбанк надав ЄБРР 798 млн грн та отримав від нього 30 млн доларів строком на 1 місяць з можливістю пролонгації.

"Своп з ЄБРР - це черговий крок, який ми робимо для пожвавлення кредитування і підтримки бізнесу. Валюта від ЄБРР поповнила наші міжнародні резерви, а ЄББР отримав від нас гривневий еквівалент цієї суми, щоб спрямувати його на фінансування українського бізнесу, який зазнав втрат під час коронакризи.

Цей ресурс можна буде використати як для підтримки ліквідності, поповнення оборотних коштів, так і торгового фінансування підприємств", - пояснив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Валютний своп (currency swap) – валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Виконання цієї операції здійснюється на другий робочий день після дня укладення договору.