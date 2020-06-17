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Справа ФК "Динамо Київ" і Приватбанку: суд переніс перегляд своєї попередньої постанови

Середа, 17 червня 2020, 11:45
 

Окружний адмін суд Києва переніс на 2 вересня перегляд своєї попередньої постанови про визнання ФК "Динамо Київ" непов'язаним із Приватбанком.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката Приватбанку Олега Лозовського.

"Судове засідання перенесли на 2 вересня у зв'язку із заявою ФК "Динамо Київ" про необхідність долучення до матеріалів рішення Великої палати у справі Суркісів", - пояснив адвокат.

За його словами, засідання тривало 15 хвилин.

Нагадаємо:

Приватбанк 22 травня звернувся до Окружного адмінсуду Києва і Шостого апеляційного адмінсуду із заявами про перегляд за новими обставинами постанов суду у справах за позовами "А-Банку" та "ФК "Динамо Київ", які належать родині Суркісів - згідно цим постановам у 2018 році з Приватбанку стягнули 407 млн грн.

Підставою для подачі заяв стало встановлення Приватбанком обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером Приватбанку Ігорем Коломойським у медіагрупі "1+1".

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Приватбанк Суркіс суд

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