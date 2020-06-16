Глава МЗС Німеччини прокоментував можливі санкції проти "Північного потоку-2"

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що наміри Вашингтона розширити санкції проти "Північного потоку-2" не вплинули на плани Берліна щодо проєкту.

Про це він заявив під час зустрічі з польським коллегою Яцеком Чапутовичем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Niezalezna.

За його словами, німецька сторона знає про розгляд Вашингтоном питання санкцій.

"В цьому нема нічого нового, що є думки з приводу нових санкцій щодо "Північного потоку-2" - сказав Маас.

"Наша позиція щодо цього проєкту не змінюється, і ті варіанти, які зараз обговорюються , - це екстериторіальні санкції, які я відкидаю" - наголосив міністр.

У свою чергу глава МЗС Польщі Яцек Чапутович зазначив, що "Північний потік-2" - це проєкт, з самого початку критикований Польщею як такий, що "не забезпечує енергетичної безпеки Європи".

"Зокрема, під загрозою опинилися держави Центральної Європи, а також наші сусіди, такі як Україна, тому ми вважаємо, що ми повинні прагнути диверсифікувати поставки і не реалізовувати цей проєкт",- заявив він.

Нагадаємо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Представлений проєкт закону дає додаткові роз’яснення і розширює санкції, які були запроваджені проти будівництва "Північного потоку-2" згідно із законом США "Про захист енергетичної безпеки Європи", що набув чинності в грудні 2019 року.

Для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом США.

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Європейська правда