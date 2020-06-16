"Газпром" змінив схему поставок в ОРДЛО: що буде далі

"Газпром" вперше припинив розкривати в своїй звітності обсяги поставок газу на неконтрольовані урядом райони Донецької і Луганської областей, як поставки в Україну. Про нову схему постачань в "Газпромі" відмовчуються.

Про це повідомляє Коммерсант.

У січні-березні обсяг поставок в Україну дорівнював нулю - раніше "Газпром" завжди розкривав дані по ОРДЛО саме в цій графі, відповідно до офіційної позиції РФ, яка визнає ці райони частиною України.

У "Газпромі" виданню повідомили, що перестали розкривати обсяги поставок в ОРДЛО через відсутність контракту з "Нафтогазом", відмовившись від подальших коментарів.

Спочатку "Газпром" вважав, що за поставки повинен платити "Нафтогаз", записуючи їх в борг компанії, "Нафтогаз" же від цих зобов'язань відмовлявся. Таким чином, все фінансове навантаження за поставки лягло на сам "Газпром".

В ' Нафтогазі'' повідомляють, що не замовляли і не приймали газ на ГВС Платове і Прохорівка на східному кордоні України, оскільки зазначені ГВС знаходяться на непідконтрольній українській владі території. Стокгольмський арбітраж підтвердив, що '' Нафтогаз '' не повинен платити за цей газ.

Повідомляється, що всього в ОРДЛО було поставлено близько 12 млрд кубометрів газу, в тому числі 2,75 млрд кубометрів - в 2019 році.

У виданні повідомляють, що існує два варіанти, які можуть бути використані російським газовим монополістом.

У першому випадку поставки можуть бути організовані через компанію-посередника, яка не боїться потрапити під санкції через роботу з ОРДЛО. Вважається, що найбільш імовірним можливим посередником структуру "Газ-Альянс" Сергія Курченко, який активно займався торгівлею нафтопродуктами і вугіллям в цьому регіоні. Відзначається, що в такому випадку компанія-посередник повинна була отримати дозвіл на експорт газу (за законом це може робити тільки "Газпром"), що видається малоймовірним.

Згідно з іншим варіантом, поставки в ОРДЛО можуть бути класифіковані як газ, що йде на технологічні потреби газотранспортної системи (ГТС), оператором якої є "Газпром".

Відзначається, що витрата газу за цією статтею в рамках всієї ГТС досить великий: в 2019 році він склав 38 млрд кубометрів, в 2019 році - 40,14 млрд кубометрів. Потреби ОРДЛО складуть всього 6-7% від цих обсягів і будуть малопомітні на тлі річних коливань.