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Баканов написав Шмигалю: стурбований діяльністю наглядової ради Укрзалізниці

Вівторок, 16 червня 2020, 16:17
 

Служба безпеки України стурбована неефективною діяльністю наглядової ради Укрзалізниці та просить прем'єра Дениса Шмигаля посилити контроль за прийняття нею управлінських рішень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на доповідну записку голови СБУ Івана Баканова від 7 квітня прем'єру-міністру Денису Шмигалю

Дослівно з документа: "За висновками фахівців, з 2015 року триває постійне знецінення активів компанії (орієнтовно 13 млрд грн), що, в першу чергу, стало причиною системного невиконання фінпланів, призводить до суттєвого відставання темпів капітальних інвестицій на оновлення основних фондів у порівнянні з їх зносом.

Так, згідно з консолідованими звітами про виконання фінансових планів УЗ в 2018-2019 рр., не досягнуті планові показники майже за всіма видами діяльності, через що виконання планів капітальних інвестицій у 2018 році склало 67,5%, а за дев'ять місяців 2019 року – 58,6%".

Деталі: У записці зазначається, що ефективність діяльності наглядової ради УЗ потребує додаткового аналізу, оскільки встановлений нею порядок контролю і регулювання діяльності правління компанії не привели до належного економічного ефекту.

Крім того, в СБУ повідомляють, що скорочення належного фінансування першочергових потреб УЗ було пов'язане, в тому числі, зі значним збільшенням фонду заробітної плати. Він з 2016 року зріс з 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в першу чергу це стосувалося керівників вищої та середньої ланки – наглядової ради, правління, керівників департаментів, регіональних філій).

Члени наглядової ради УЗ за період 2018-2019 рр. отримали грошові виплати і премії на суму близько 50 млн грн за нібито "поліпшення фінансово-економічних показників товариства".

Разом з цим, наголошується в записці, в лютому 2020 року УЗ оголосила про публічну закупівлю з очікуваною вартістю понад 85 млн грн консультаційних послуг щодо підвищення операційної ефективності, що дублюється з виконанням безпосередніх функцій і завдань, покладених на главу, членів наглядової ради і членів правління компанії, а також на її профільні департаменти.

Таким чином, підсумували в СБУ, сформована наглядова рада і встановлений нею протягом 2018-2019 рр. порядок контролю за діяльністю правління товариства не сприяли поліпшенню фінансово-економічного становища АТ "Укрзалізниця".

У зв'язку з цим Баканов вважає за необхідне ініціювати перед Міністерством інфраструктури розгляд питань щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які дозволять посилити контроль держави за прийняття управлінських рішень наглядовою радою (в тому числі у кадровій політиці), керівними органами, консультантами та менеджментом УЗ.

У свою чергу в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор з інфраструктури Роман Веприцький, якого напередодні наглядова рада компанії відсторонила від посади, заявив про неможливість повернення в прибутковість всієї залізничної галузі України при подальшому управлінні УЗ іноземцями, які входять до наглядової ради компанії.

Веприцький також заявив, що виступає проти рішення наглядової ради про закриття 10 з 22 сортувальних станцій в країні, а також 350 "малодіяльних залізничних станцій", скорочення на 70 тисяч співробітників УЗ у 2020 році та приватизації непрофільних активів компанії, таких як лікарні, санаторії, дитячі табори.

Українська правда

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