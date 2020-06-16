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Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Apple через систему Apple Pay

Вівторок, 16 червня 2020, 15:54
 

Європейська комісія почала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушує компанія Apple правила конкуренції ЄС при використанні системи Apple Pay.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті ЄК.

Розслідування стосується умов Apple та інших заходів щодо інтеграції Apple Pay в торгові додатки і сайти на iPhone і iPad, обмеження Apple на доступ до функціональності системи Near Field Communication (NFC) на iPhone для платежів в магазинах, і ймовірні відмови в доступі до Apple Pay.

Apple Pay - це запатентоване рішення Apple для мобільних платежів на iPhone і iPad, яке використовується для здійснення платежів в торгових додатках і на сайтах, а також у фізичних магазинах.

Після попереднього розслідування у Комісії виникли побоювання, що положення Apple, умови та інші заходи, пов'язані з інтеграцією Apple Pay для покупки товарів і послуг в торгових додатках і на сайтах на пристроях iOS / iPadOS, можуть спотворити конкуренцію і скоротити вибір та інновації.

Крім того, Apple Pay - єдине рішення для мобільних платежів, яке може використовувати технологію NFC "включи і працюй", вбудовану в мобільні пристрої iOS, для платежів у магазинах.

Розслідування також буде зосереджено на ймовірних обмеженнях доступу Apple Pay для конкретних продуктів конкурентів на інтелектуальних мобільних пристроях iOS і iPadOS.

Комісія також почала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушують правила Apple для розробників додатків з розповсюдження програм через App Store правила ЄС.

Європейська правда

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Єврокомісія Apple

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