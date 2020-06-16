Поліцейські вилучили майже тонну бурштину на понад мільйон доларів
У Рівненській області поліцейські вилучили 858 кілограмів бурштину вартістю в 1,2 мільйона доларів.
Джерело: пресслужба поліції Рівненської області
Дослівно: "Місцеві мешканці організували скупку незаконно видобутого каміння, яке в подальшому експортували за межі країни поза митним контролем.
Також під час експорту використовували підроблені документи про його походження".
Деталі: Повідомляється, що правоохоронці вилучили бурштину-сирцю різної фракції вагою 858 кг.
Вартість каміння, за попередніми даними, становить 1,2 мільйона доларів.
У поліції зазначають, що серед вилученого є камені, що важать понад кілограм та мають історичну цінність. Ціна такого каменю на "чорному" ринку починається від 10 тисяч доларів.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення, переробки бурштину (ч. 2 ст. 240-1 КК України).
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