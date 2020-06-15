"Дій вдома" контролює самоізоляцію понад 40 тисяч людей - Мінцифри
Понеділок, 15 червня 2020, 18:40
Державний додаток "Дій вдома" станом на 17:20 15 червня контролює дотримання самоізоляції більш 40,3 тисячі осіб.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Міністерства цифровий трансформації України.
Дослівно Мінцифри: "Станом на зараз - 40 314 осіб".
Нагадаємо: Додаток "Дій вдома" було створено для моніторингу режиму обов'язкового самоізоляції, на якій повинні знаходитися громадяни, які прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19.
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