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"Дій вдома" контролює самоізоляцію понад 40 тисяч людей - Мінцифри

Понеділок, 15 червня 2020, 18:40
 

Державний додаток "Дій вдома" станом на 17:20 15 червня контролює дотримання самоізоляції більш 40,3 тисячі осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Міністерства цифровий трансформації України.

Дослівно Мінцифри: "Станом на зараз - 40 314 осіб".

Нагадаємо: Додаток "Дій вдома" було створено для моніторингу режиму обов'язкового самоізоляції, на якій повинні знаходитися громадяни, які прибули з-за кордону, з підтвердженням або підозрою на зараження COVID-19.

Українська правда

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