Рада заслухає звіт Марченка щодо витрат коштів з COVID-фонду

Верховна Рада у п'ятницю, 19 червня, під час години запитань до уряду заслухає звіт міністра фінансів Сергія Марченка щодо витрат коштів зі стабфонду по боротьбі з коронавірусом.

Про це під час погоджувальної ради у понеділок заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Щодо запрошення на день уряду: ми підтримуємо запрошення пана міністра фінансів, пана Марченка, щодо ситуації із використанням коштів із так званого COVID-фонду. Щоб він доповів нам, як ведеться відпрацювання усіх цих проектів", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо:

Фонд боротьби з коронавірусом існує з 13 квітня, але станом на 25 травня Кабміном було розподілено лише 13,02 млрд грн (20%) з коштів фонду - не розподіленими залишались 51,6 млрд грн.

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Економічна правда