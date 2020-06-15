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ЄС запустив сайт для відстеження відкриття кордонів і відновлення туризму

Понеділок, 15 червня 2020, 15:55
 

Європейська комісія запустила вебплатформу Re-open EU для підтримки безпечного відновлення подорожей та туризму по Європі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі ЄК.

Сайт надаватиме інформацію в режимі реального часу про кордони та доступні транспортні та туристичні послуги в державах-членах ЄС.

Також постійно буде надаватися практична інформація щодо обмежень поїздок, заходів щодо охорони здоров'я та безпеки, таких як фізичне дистанціювання або носіння масок, а також інша корисна інформація про туристичні пропозиції ЄС та національних країн.

"Це дозволить європейцям приймати відповідальні та добре обізнані рішення щодо управління постійними ризиками, пов’язаними з коронавірусом, плануючи свої відпустки та подорожі протягом цього літа та за його межами", - пояснили в Єврокомісії.

Нагадаємо, попри новини про відновлення авіарейсів, кордони ЄС для українців поки що залишаються закритими.

Єврокомісія оголосила про поступове відкриття кордонів ЄС для громадян третіх країн з 1 липня та назвала критерії, за якими треті країни можуть потрапити до списку тих, для яких обмеження знімуть у першу чергу. 

Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців. Скасування заборони на в'їзд для іноземців є однією з умов, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Європейська правда

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туризм ЄС

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