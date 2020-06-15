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Польща очікує від "Газпрому" 1,5 мільярда доларів до 1 липня

Понеділок, 15 червня 2020, 15:41
 

Польська нафтогазова компанія PGNiG розраховує до 1 липня отримати від російського концерну "Газпром" 1,5 млрд дол переплати за газ відповідно до рішення Арбітражного суду Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Energetyka24.

Як повідомила PGNiG, 5 червня було підписано додаток до Ямальського контракту, за яким "Газпром" поставляє газ до Польщі. У документі з'явилася нова цінова формула, зазначена Стокгольмським арбітражним судом, і термін повернення переплати польській компанії.

Польська компанія також повідомила, що очікує повернення переплати близько 1,5 мільярда доларів, про що постановив суд. Передача цієї суми, згідно з домовленостями, має відбутися до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, в березні 2020 року Арбітражний суд Стокгольма виніс рішення у справі між PGNiG з одного боку та  "Газпромом" і "Газпром експортом" - з іншого. Справа стосувалася ціни, що діє при поставках газу в Польщу за Ямальським контрактом.

Суд змінив цінову формулу на користь польської сторони, зв'язавши її з європейським ринком. Нова, нижча ціна буде застосовуватися до поставок, що здійснюються з 1 листопада 2014 року, коли PGNiG подала заявку на перегляд цієї формули.

Як раніше оцінювала польська компанія, рішення шведського суду може призвести до виникнення заборгованості з боку "Газпрому", яка може скласти до 1,5 мільярда доларів.

Надалі ціна за контрактом також може переглядатися - на основі запиту покупця, зазначає PGNiG.

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Газпром газ Польща

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