Мінекономіки просить виділити 18 мільйонів з COVID-фонду на огляд ОПК

На початку травня Мінекономіки звернулось до Кабміну з проханням виділити кошти на фінансування науково-методичного забезпечення огляду оборонно-промислового комплексу - 18 млн грн.

Про це йдеться у листі Мінекономіки до Кабміну, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Таке прохання у Мінекономіки аргументують тим, що за бюджетною програмою, яка передбачає науково-методичне забезпечення проведення огляду ОПК, було зменшено видатки у повному обсязі, - 18 млн грн, а тому існує потреба відновлення їх у повному обсязі.

МЕРТ ОПК (PDF)

МЕРТ ОПК (Text) ​

Йдеться про програму "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку".

При цьому, Порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом передбачає можливість відновлення видатків за бюджетними програмами, фінансування яких було скорочено у зв’язку зі створенням фонду.

У листі також йдеться про те, що відсутність фінансування вказаної програми призведе до зриву низки робіт щодо виконання державних цільових програм та завдань, серед яких є проведення огляду ОПК, створення інформаційних та телекомунікаційних систем для потреб сектору безпеки і оборони.

У Мінекономіки зазначають, що стан ОПК є одним із найважливіших пріоритетів держави з огляду на те, що він є одним із джерел надходження в державну скарбницю фінансових коштів від поставок високотехнологічної продукції на світовий ринок. Крім того, реформування ОПК є однією з вимог для надання Україні безпекової допомоги від Уряду США.

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Економічна правда