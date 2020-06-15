Австрія продовжила заборону на польоти з України до 30 червня

Австрія продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн до 30 червня.

Про це йдеться в опублікованій на сайті австрійського МОЗ постанові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Заборону на приземлення літаків з 10 країн, яка закінчувалася 14 червня, продовжено до 30 червня. Згідно з внесеними змінами, заборона поширюється на наступні країни та регіони, з високим ризиком поширення SARS-CoV-2: Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація та Україна.

Винятки зроблено для рейсів, які мають надзвичайний інтерес до Республіки Австрія, польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

У цілому ж, в Австрії поступово починають відновлюватися пасажирські авіаперевезення, призупинені пандемією коронавірусу. З 15 червня "Австрійські авіалінії" почнуть літати за своїми першими маршрутами – протягом двох тижнів плануються відновлення польотів у близько 40 міст. Також приступають до поновлення рейсів і такі авіакомпанії, як Lufthansa, Ryanair, WizzAir.

Як повідомлялося, Україна з 15 червня відкриває пункти пропуску в аеропортах для іноземців. Скасування заборони на в'їзд для іноземців є однією з умов, щоби отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС.

Також Україна з 15 червня відновлює закордонне авіасполучення.

Читайте також: Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС

Європейська правда