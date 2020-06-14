Новини вихідних: ультиматум від Мінфіну та перше застосування “антиколомойського” закону

Про "Бориспіль". Аеропорт "Бориспіль" розпочинає роботу з 15 червня та планує проводити 15 рейсів у день.

Про Кабмін. Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної Ради оновлену програму діяльності уряду.

Про "антиколомойський закон". Господарський суд Києва 12 червня задовольнив клопотання державного Приватбанку про закриття проваджень за двома позовами екс-акціонерів фінустанови про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій банку.

Про "Північний потік-2". Міністерство закордонних справ Німеччини розкритикувало наміри Сполучених Штатів Америки розширити санкції проти спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Про митницю та податкову. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

Про рейтинг. Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня "B3" з "Caa1".