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За останні 5 місяців транзит нафтопродуктів скоротився на 27%

Субота, 13 червня 2020, 15:35
 

У січні-травні 2020 Об'єм транзиту нафтопродуктів, через Україну скоротився на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження "Консалтингової групиА-95".

Видання зазначає, що транзит скоротився до 40 тисяч тонн.

Нагадуємо:

У 2019 транзитні перевезення нафтопродуктів по залізниці через територію України скоротилися на 30% - до 102,1 тис т, у порівнянні з обсягами 2018 року (145,7 тис т).

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нафта транзит

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