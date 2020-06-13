За останні 5 місяців транзит нафтопродуктів скоротився на 27%

У січні-травні 2020 Об'єм транзиту нафтопродуктів, через Україну скоротився на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження "Консалтингової групиА-95".

Видання зазначає, що транзит скоротився до 40 тисяч тонн.

Нагадуємо:

У 2019 транзитні перевезення нафтопродуктів по залізниці через територію України скоротилися на 30% - до 102,1 тис т, у порівнянні з обсягами 2018 року (145,7 тис т).