За останні 5 місяців транзит нафтопродуктів скоротився на 27%
Субота, 13 червня 2020, 15:35
У січні-травні 2020 Об'єм транзиту нафтопродуктів, через Україну скоротився на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
Про це повідомляє enkorr з посиланням на дослідження "Консалтингової групиА-95".
Видання зазначає, що транзит скоротився до 40 тисяч тонн.
Нагадуємо:
У 2019 транзитні перевезення нафтопродуктів по залізниці через територію України скоротилися на 30% - до 102,1 тис т, у порівнянні з обсягами 2018 року (145,7 тис т).
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