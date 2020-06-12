Румунія надасть Україні засоби для боротьби з COVID-19 на 2 мільйона доларів
Уряд Румунії вирішив виділити допомогу Україні для боротьби з коронавірусом обсягом $2 млн.
Про це оголосив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, повідомляє "Європейська правда".
"В дусі партнерства та солідарності уряд Румунії вирішив надати Україні медичні засоби на допомогу у боротьбі з COVID-19 вартістю приблизно 2 млн доларів (1,75 млн євро). Румунія залишиться надійним партнером України в цій кризі", - повідомив міністр у своєму офіційному Twitter-каналі.
Нагадаємо, Румунія створить список країн, після повернення з яких не потрібно буде залишатися на самоізоляції та з якими в першу чергу відновлять авіасполучення.
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