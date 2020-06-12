Уряд розробив онлайн-мапу з режимом перетину кордонів

Міністерство інфраструктури розробило інтерактивну мапу на якій відображені актуальні дані щодо режиму перетину кордонів із країнами-сусідами.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

На 12 червня дозволено виконувати міжнародні пасажирські перевезення до Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща та Румунії, проте у Мінінфраструктури звертають увагу на перелік категорій осіб, яким дозволено в’їжджати на зазначені території та правила, яким необхідно слідувати задля уникнення відмови у завершенні перевезення.

Повідомляється, що відомство буде оновлювати актуальну інформацію щодо відкриття кордонів збоку інших країн для здійснення міжнародних пасажирських перевезень на зазначеній мапі, після прийняття відповідних рішень іноземними державами.

Нагадуємо:

Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Економічна правда