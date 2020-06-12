Суд, всупереч висновку ДАБІ, дозволив оточенню Вавриша будувати висотки на Печерську

Окружний адмінсуд Києва дозволив компанії з оточення забудовника Андрія Вавриша будівництво багатоповерхівок на печерському схилі Києва, яке раніше заборонила Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ).

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на рішення ОАСК від 2 червня.

Йдеться про ділянку на зсувонебезпечному схилі по вулиці Вільшанська, 2-6 у Києві - біля Національного ботсаду імені Гришка.

Зазначається, що у 2013 році Департамент містобудування КМДА видав містобудівні умови та обмеження на проєктування на цьому місці житлового комплексу.

Як зазначають "Наші гроші", в.о. директора департаменту на той час був Андрій Вавриш.

ДАБІ у листопаді 2019 року провела перевірку та виявила, що містобудівні умови на це будівництво видали з порушеннями.

Було, зокрема, встановлено, що наміри забудови не відповідають Генплану, також порушена висотність забудови: замість дозволених 4-8-поверхівок планували будувати будинки на 24 поверхи.

За результатами перевірки ДАБІ скасувала містобудівні умови та анулювала дозвіл на будівництво.

Але забудовники оскаржили це рішення в Окружному адмінсуді Києва та на початку червня 2020 року отримали судове рішення на свою користь.