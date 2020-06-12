УЗ підключила платформу Приватбанку LiqPay для продажу квитків

"Укрзалізниця" підключила сервіс Приватбанку Liqpay для онлайн-продажів квитків, пряма економія УЗ на еквайринг при прямій взаємодії з банком становитиме 45 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Виходячи з розрахунків за даними 2019 року, пряма економія УЗ на еквайринг при прямій взаємодії з Приватбанком складатиме 45 млн грн.

Адже витрати УЗ на еквайринг за 2019 рік перевищили 130 млн грн, тому було прийнято рішення оптимізувати ці витрати. Враховуючи те, що картками Привату на сайті букінга в 2019 році проведено 56,3% оплат, було прийнято рішення розпочати процес взаємодії саме з Приватбанком", - заявив директор філії Укрзалізниці Олександр Войтко.

"Все більше покупців надають перевагу інноваційному способу оплати PrivatPay. Достатньо при оплаті натиснути на кнопку "PrivatPay" та підтвердити оплату в push повідомленні у Приват24", - розповіла керівник напрямку електронного бізнесу Приватбанку Кристина Кармазіна.

"Після від’єднання від посередника, через якого раніше отримували платежі, компанія підвищила оперативність при оформленні повернень квитків і повернення коштів пасажирам.

Помітно став краще сервіс при обробці звернень пасажирів, а також завдяки взаємодії з Приватбанком Укрзалізниця відмовилась від послуг стороннього колл-центра і консультує пасажирів самостійно", - додав Войтко.

Економічна правда