Україна може повернутися на ринок єврооблігацій у 4 кварталі 2020 року — меморандум МВФ

Україна в четвертому кварталі 2020 року може повернутися на ринок комерційних запозичень і залучити 1 мільярд доларів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прогноз МВФ, розміщений у меморандумі про нову програму.

"Макропрогноз (macroframework) передбачає, що Україна повернеться на ринки в четвертому кварталі 2020 року... Він не передбачає припливу нерезидентів на внутрішній ринок облігацій в частину 2020 року, що залишилася", - таку оцінку наводять у документах і експерти фонду.

Вони зазначають, що криза COVID-19 спочатку закрила ринки для окремих країн з економікою, що розвивається, проте зі скороченням суверенного спреду в Україні таке повернення на ринок реальне.

МВФ також нагадав, що в січні цього року Україна встигла залучити EUR1,25 млрд на 10 років під 4,375% річних.

Передбачається, що, окрім $2,1 млрд першого траншу stand-by, Київ зможе отримати ще по $700 млн другого і третього траншу, $1 млрд - від Світового банку і $1,116 млн - від ЄС (EUR500 млн з них уже надійшли в Україну).

Згідно з меморандумом, у першому кварталі 2021 року Україна може розмістити єврооблігації ще на $1,5 млрд, а до кінця року - ще на $1,5 млрд.

Окрім цього, в другому кварталі надійде другий транш нової макрофіндопомоги ЄС приблизно на $550 млн. На середину травня за програмою stand-by також запланований четвертий транш у $560 млн, а на середину жовтня - завершальний п'ятий на $980 млн.

Щодо внутрішнього ринку ОВДП у документах заявлено плани скорочення цього року чистого випуску валютних паперів на $1,18 млрд, а в першому півріччі наступного року - ще на $269 млн.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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