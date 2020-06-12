Lockdown: Економіка Британії впала на рекордні 20,4% у квітні

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Економіка Великої Британії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні після місяця жорстокого карантину через коронавірус.

Про це свідчать дані британського Управління національної статистики, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Цифри також свідчать про те, що економіка скоротилася на 24,5% у порівнянні з квітнем минулого року. Обидва показники опинилися нижче від прогнозів економістів.

"Рекордне падіння ВВП за сьогоднішніми показниками. Якщо взяти квітень та березень разом, економіка впала на 25%. Економіка у квітні була такою ж, як і в 2002 році", - повідомив статистик ONS Роб Кент-Сміт.

Банк Англії та бюджетне бюро країни попередили, що Британія цього року може зануритися в найглибшу рецесію за три століття.

"Коронавірус спричиняє серйозний вплив на нашу економіку, як і в багатьох інших країнах світу", - заявив міністр фінансів Ріші Сунак.

Він заявив, що урядові заходи, включаючи схему виплати тимчасово звільненим працівникам, разом із грантами, позиками та зниженням податків для компаній, означають, що Британія має "найкращі шанси на швидке одужання після відновлення економіки".

Організація економічного співробітництва та розвитку в середу заявила, що Британія переживає найгірший спад серед країн, які входять до організації, прогнозуючи, скорочення економіки в цьому році в 11,5%.

Для порівняння у Франції економіка у квітні-червні знизилися на 15%. Виробництво Німеччини в квітні впало на 17,9% порівняно із березнем.