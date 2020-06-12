"Комунікація випередила можливості": банкіри про кредити для стартапів під "5-7-9%"

Представники державних банків визнають, що на початок дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки не могли кредитувати стартапи без механізму часткових кредитних гарантій.

Про це повідомлялось на нараді міністра фінансів з представниками банків.

"Тут комунікація справді трохи випередила можливості. Адже станом на початок дії програми без механізму часткових кредитних гарантій банки не могли видавати позики новоствореним підприємствам через відсутність можливості бізнесу надати заставу за кредитом", - цитує банкірів пресслужба Мінфіну.

Повідомляється, проблема вже частково вирішена. На минулому тижні Укргазбанк видав два "гарантованих кредити" на загальну суму 2,8 млн гривень.

У першому випадку – кредит отримало діюче підприємство, тож частка кредитних гарантій за цією позикою склала 50%.

У другому випадку учасником програми став стартап, якому банк надав гарантію Фонду розвитку підприємництва на 80% від суми кредиту. Перший кредит під гарантії отримало фермерське господарство з вирощування ягід в Запорізькій області. Сума кредиту – 1,5 млн грн терміном на 5 років.

Перший кредит для стартапу отримав хмельничанин для запуску еко-виробництва розпалювачів вогню з волокон деревної вовни. Сума цього кредиту - 1,3 млн грн під 7% річних.

Також зазначається, що банки-партнери програми лише розпочали прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час карантину (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання).

Станом на 10 червня 2020 року банки закумулювали попит на позики під такі умови на суму в 738,6 мільйона гривень. Один підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в "Приватбанку" під 0% до кінця березня 2021 року.

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Як "доступні кредити 5-7-9%" виявились недоступними для нового бізнесу: експеримент ЕП

Нагадуємо:

У Міністерстві фінансів зазначають, що банки відхиляють майже 50% заявок бізнесу по програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Очільник відомства Сергій Марченко провів нараду з представниками держбанків щодо активізації їх участі у програмі.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявляв, що "5-7-9%", де-факто, не запрацювала на повну потужність - банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів.

Замість "5-7-9" уряд планує запустити новий інструмент – портфельне гарантування, банкіри прогнозують, що нова програма може зацікавити стартаперів.

Раніше повідомлялось, що у трьох державних банках (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), поки не видають кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу, який зареєстрований менше 12 місяців назад.

Економічна правда