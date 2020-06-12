Щодня ресторани здійснюють 50-70 порушень карантину — Держспоживслужба

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У регіонах щодня проводяться рейди по закладах громадського харчування із перевіркою дотримання карантинних правил на тлі епідемії коронавірусу. Вони фіксують по 50-70 порушень.

Джерело: коментар голови Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі hromadske

Пряма мова: "Якщо говорити сьогодні про ресторани, про їхній порядок роботи в епідемію, то ми бачимо порушення карантинних заходів саме в ресторанних комплексах. На сьогодні дозволено в місті Києві, як і у восьми регіонах, працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс. Якщо є люди всередині, то є небезпека на ураження та захворювання людей".

Деталі: За його словами, у кожному регіоні щодня проводяться рейди мобільними групами за участі районних адміністрацій, управління благоустрою та муніципальної охорони, Держпродспоживслужби.

"І щодня ми фіксуємо по 50-70 порушень діючих нормативів. І я думаю, із сьогоднішнього дня, враховуючи не зниження захворюваності взагалі у місті Києві, буде посилена ця робота по всьому місту", — наголосив Рубан.