Прем'єр: Зараз говорити про приватизацію топ-10 об'єктів не коректно

Приватизація є у планах уряду та Фонду держмайна, але щодо топ-10 об'єктів про приватизацію у сьогоднішніх умовах говорити не коректно.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на прес-конференції "100 днів роботи уряду".

"Це одне з питань, яке ми проговорюємо із послами G7, і з президентом, і з керівником Фонду держмайна. Приватизація - один із тих пріоритетів, який також надасть поштовх до "розігріву" економіки.

В Україні зараз майже 4 тисячі підприємств, які знаходяться в різному стані - у першу чергу потрібно виставити велику частину неефективних малих, мікропідприємств, дати людям навести там порядок і заробляти гроші", - розповів Шмигаль.

За його словами, у цьому році готується близько 300 малих і середніх підприємств на приватизацію.

"Стосовно великих підприємств - топ-10 - ми розумієм, що у сьогоднішніх умовах, у цьому кварталі говорити про приватизацію не коректно, бо не буде тої ринкової ціни.

Є план дій, є графік, ми плануємо приватизацію - і малу, і середню, і велику", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі нестратегічні підприємства будуть готуватися до приватизації, зокрема Центренерго", приватизація буде проводитись після ситуації з COVID-19.

Раніше повідомлялось, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.

До кінця жовтня до приватизації заплановано було підготувати "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш" і до кінця року - "Центренерго".