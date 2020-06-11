Акції дорожче 1000 доларів: Tesla може стати найдорожчим автовиробником

Впевнене зростання акцій американської Tesla Inc. в поточному місяці підвищив шанси компанії стати найдорожчим в світі автовиробником, яким на даний момент є Toyota Motor Corp.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ринкова капіталізація Tesla перевищує $190 млрд, тоді як капіталізація Toyota становить $ 210 млрд, при цьому показник включає акції, викуплені компанією у акціонерів, пише агентство Bloomberg.

Підйом акцій Tesla ще приблизно на 11% за умови стабільної ціни паперів Toyota дозволить американській компанії стати найдорожчим автовиробником.

З початку червня папери Tesla підскочили на 23%.

Тим часом обсяги виробництва двох компаній істотно відрізняються: Tesla в першому кварталі справила 103 тис. Електромобілів, що становить близько 4% від практично 2,4 млн машин, вироблених Toyota.

Акції Tesla подорожчали ще на 9% в середу, їх ціна на закриття торгів вперше перевищила $1 тис.

Tesla стала другим найдорожчим в світі автовиробником в січні, позбавивши цього звання німецький автомобільний концерн Volkswagen AG. На поточний момент вартість компанії більш ніж удвічі перевищує вартість VW.