Всі розділи
Укр / Рус

Акції дорожче 1000 доларів: Tesla може стати найдорожчим автовиробником

Четвер, 11 червня 2020, 16:45

Впевнене зростання акцій американської Tesla Inc. в поточному місяці підвищив шанси компанії стати найдорожчим в світі автовиробником, яким на даний момент є Toyota Motor Corp.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ринкова капіталізація Tesla перевищує $190 млрд, тоді як капіталізація Toyota становить $ 210 млрд, при цьому показник включає акції, викуплені компанією у акціонерів, пише агентство Bloomberg.

Підйом акцій Tesla ще приблизно на 11% за умови стабільної ціни паперів Toyota дозволить американській компанії стати найдорожчим автовиробником.

З початку червня папери Tesla підскочили на 23%.

Тим часом обсяги виробництва двох компаній істотно відрізняються: Tesla в першому кварталі справила 103 тис. Електромобілів, що становить близько 4% від практично 2,4 млн машин, вироблених Toyota.

Акції Tesla подорожчали ще на 9% в середу, їх ціна на закриття торгів вперше перевищила $1 тис.

Tesla стала другим найдорожчим в світі автовиробником в січні, позбавивши цього звання німецький автомобільний концерн Volkswagen AG. На поточний момент вартість компанії більш ніж удвічі перевищує вартість VW.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Маск Tesla

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію 5 червня 2020, 09:45
Ракета Falcon 9 здійснила вже п'ятий політ 4 червня 2020, 09:55
Вперше в історії приватна компанія відправила людей в космос: що це означає і що буде далі 31 травня 2020, 06:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!