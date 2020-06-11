Шмигаль спрогнозував, коли Україна наблизиться до "промбезвізу" з ЄС

Україна зможе наблизитися до укладення з Європейським Союзом Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, так званого "промислового безвізу", не раніше, ніж через рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій 100 дням роботи нового уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Наближення до промислового безвізу з Європейським Союзом - це, щонайменше, рік роботи. Але ми цю роботу ведемо, ми будемо виконувати ті параметри та вимоги, які необхідні, аби отримати таку можливість, коли товари, роботи та послуги зможуть безперешкодно потрапляти на територію Європейського Союзу", - сказав він.

Також прем'єр додав, що Україна має намір забезпечити "промисловий безвіз" не лише з ЄС, а й з іншими світовими економічними лідерами, зокрема з тими, які входять до "Великої двадцятки".

"Такі наміри є, ми над цим працюємо. В усіх міжнародних переговорах із лідерами держав, із керівниками урядів, і президент, і я, як прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ ведемо цю лінію та працюємо над тим, щоб цього можна було досягти найближчим часом", - сказав Шмигаль.

У травні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про домовленість із ЄС пришвидшити спільну роботу над укладанням "промислового безвізу".

Європейська комісія раніше заявляла, що вважає складним, але реалістичним завданням початок переговорів щодо угоди ACAA за підсумками 2020 року.

Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

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Європейська правда