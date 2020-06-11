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Шмигаль розповів про підходи по "розігріву" економіки

Четвер, 11 червня 2020, 14:45
 

"Розігрів" економіки після карантину - одне з основних завдань уряду і держави у цьому році.

Про це на прес-конференції до 100 днів роботи уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Паралельно з боротьбою з COVID-19, ми розуміли, що Україна стикнеться з безпрецедентною економічною кризою.

Хоча було закрито лише 6 галузей економіки - транспорт, туризм, ресторанний бізнес, торгівля непродовольчими товарами, масові заходи - але ці сфери вплинули на цілу економіку у зв'язку з тим, що почало падати споживання, почала охолоджуватись економіка", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, "розігрів" економіки - одне з основних завдань уряду і держави у цьому році.

"Стосовно розігріву економіки - це класичні підходи, які відомі в усьому світі, тут немає проривних ідей, це: збільшення державних замовлень, підтримка власних виробників, інвестування в "Велике будівництво" (на дорожнє будівництво цього року спрямують 100 млрд грн). Також працюємо над програмою будівництва мостів", - додав прем'єр.

За його словами, вперше в історії незалежної України в квітні-травні почалась робота над проведеннням тендерів і будівництва доріг, а вже восени буде перший результат роботи.

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Економічна правда

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Шмигаль економіка

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