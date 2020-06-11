Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
11 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:30 встановилися на рівні 26,60 - 26,62 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,60 - 26,62 гривні;
Євро – 30,26 - 30,29 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,49 – 26,70 гривні. Євро купують по 29,73 гривні, продають по 30,23 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,57 - 26,66 гривні, євро - 29,91 - 30,01 гривні.
Нагадаємо:
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 11 червня на рівні 26,63.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,28 гривні (на 10 червня - 30,08 гривні).
11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,57 - 26,60 гривні за долар.
Економічна правда
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