Мінінфраструктури не здійснюватиме фінмоніторинг поштових операторів

Кабмін на засіданні 10 червня прибрав із Положення про Міністерство інфраструктури повноваження здійснювати державний фінансовий моніторинг поштових операторів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що відтепер Мінінфраструктури не зможе проаналізувати фінансову діяльність поштових операторів, яка пов’язана із запобіганням і протидією легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Фінмоніторинг усіх поштових операторів проводитиме виключно Нацбанк.

Нагадаємо:

З 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг № 361-ІХ.

Його основні засади: суб’єкти первинного фінансового моніторингу обов’язково інформуватимуть про фінансові операції, пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, також збільшується поріг (з 15 тисяч до 40 тисяч гривень) для фінансових операцій, про які потрібно повідомляти Держфінмоніторинг, а також вдосконалюється процедура визначення кінцевих бенефіціарних власників.