Німеччина планує інвестувати 7 мільярдів євро у розвиток "зеленого" водню

Німеччина планує інвестувати 7 млрд євро у розвиток водневої енергетики.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Уряд Німеччини 10 червня затвердив національну водневу стратегію, яка передбачає збільшення потужностей виробництва на 5 ГВт до 2030 року, та на 10 ГВт до 2040 року.

Для досягнення цієї мети передбачені 7 млрд зі 130 млрд пакету заходів для стимулювання економіки - для інвестицій у нові компанії та наукові дослідження.

За словами міністра економіки Петера Альтмаєра, завдяки цьому Німеччина може стати світовим лідером із використання водневих технологій.

Це перший прецедент, коли Німеччина визначила кількісні цілі з розвитку водневої енергетики.

Стратегію доповнює "план дій" із 38 заходами для створення сприятливих умов для відновлюваної енергетики. Також буде сформована дорадча група із 25 представників бізнесу, науковців та профільних неурядових організацій, які надаватимуть уряду регулярні рекомендації.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини узгодив пакет заходів на 130 мільярдів євро, спрямований на перезавантаження національної економіки після кількох тижнів простою через пандемію коронавірусу.

Європейська правда