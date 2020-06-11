Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості: більше 200 км/год

За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Джерело: МВС
Деталі: Найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097*** — 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000***. За даними МВС, він порушив швидкісний режим 7 разів.
Очільник відомства Арсен Аваков у свою чергу зазначає, що за 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській обл.: кількість порушень знизилась удвічі.
Було сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 млн 431 тисяч гривень.
Передісторія:
З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.
За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.
Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.
МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.