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Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості: більше 200 км/год

Четвер, 11 червня 2020, 12:03
 

За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Джерело: МВС

Деталі: Найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097*** — 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

 

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000***. За даними МВС, він порушив швидкісний режим 7 разів.

 

Очільник відомства Арсен Аваков у свою чергу зазначає, що за 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській обл.: кількість порушень знизилась удвічі.

Було сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 млн 431 тисяч гривень.

Передісторія: 

З 1 червня МВС запровадило автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму.

За перші 17 годин роботи системи автофіксації порушень ПДР у Києві було зафіксовано понад 35 тисяч подій.

Водночас на другу добу роботи системи, за словами очільника МВС Арсена Авакова, кількість порушень зменшилася на 40%.

МВС щодня розповідає про антирекорди та злісних порушників швидкісного режиму.

Українська правда

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