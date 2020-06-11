Камери МВС зафіксували новий антирекорд швидкості: більше 200 км/год

За минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Джерело: МВС

Деталі: Найбільшою швидкість була в автомобіля Range Rover з ДНЗ AH097*** — 209 км/год. на автодорозі М 03 Київ-Харків-Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Golf Variant з номерним знаком KA000***. За даними МВС, він порушив швидкісний режим 7 разів.

Очільник відомства Арсен Аваков у свою чергу зазначає, що за 10 діб роботи системи автофіксації порушень швидкісного режиму у Києві та Київській обл.: кількість порушень знизилась удвічі.

Було сплачено 7399 штрафів, на рахунок Держказначейства зараховано 1 млн 431 тисяч гривень.