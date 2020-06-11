За роки безвізу українці здійснили 50 мільйонів поїздок до ЄС

За три роки дії безвізового режиму, українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн Шенгенської зони.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Від початку дії безвізу (з 11 червня 2017 року по квітень 2020 року) українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними, так і не біометричними документами", - повідомляє пресслужба відомства.

За другий рік безвізу кількість українців, які віддали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), зросла в 4,2 рази, у порівнянні з першим роком.

При цьому, у 2018-2019 роках загальна кількість поїздок до країн Шенгену зросла на мільйон: з 17,5 млн поїздок у 2018 році до 18,65 млн у 2019 році.

У перші місяці цього року тенденція продовжувалася: у січні-лютому, до початку пандемії коронавірусу, українці перетнули кордон з ЄС 3 млн разів, порівяно з 2,3 млн за аналогічний період у 2019 році.

Найактивніший рух – на кордоні з Польщею, також на пунктах пропуску через Угорщину та Румунію, дещо менший – зі Словаччиною.

Втім, найбільше мандрівників вирушають у поїздки авіарейсами.

Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

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Європейська правда