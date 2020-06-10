Кабмін пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплату зарплат шахтарям

Уряд може ініціювати порушення кримінальної справи за невиплату зарплати робітникам шахти "Краснолиманська", якщо це питання не вирішиться найближчими днями.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Невиплата заробітної плати – це кримінальна відповідальність в Україні. Якщо це питання (виплати зарплати робітникам шахти "Краснолиманська" – ред.) не буде вирішене у найближчі дні, ми ініціюватимемо порушення кримінальної справи щодо захисту прав людей, які працюють", - сказав Шмигаль.

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, що борг перед шахтарями сформувало приватне підприємство, бюджет таких боргів не має.

"Шахта "Краснолиманська" була 8 років тому передана на приватизацію. Цього не відбулося, тож шахта перебуває у сфері управління Міненерго.

Вчора мала відбутися зустріч, однак представника підприємства не було. Були дані доручення, щоб зустрітися з керівниками ДП "Краснолиманська" і ТОВ "Краснолиманська", на якому видобувається вугілля. Заборгованості з бюджету немає, видобуток відбувається на приватних пластах. Виплата заробітної плати має відбуватися від ТОВ", - пояснила Буславець.