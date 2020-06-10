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Кабмін пригрозив кримінальною відповідальністю за невиплату зарплат шахтарям

Середа, 10 червня 2020, 16:49
 
Уряд може ініціювати порушення кримінальної справи за невиплату зарплати робітникам шахти "Краснолиманська", якщо це питання не вирішиться найближчими днями.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Невиплата заробітної плати – це кримінальна відповідальність в Україні. Якщо це питання (виплати зарплати робітникам шахти "Краснолиманська" – ред.) не буде вирішене у найближчі дні, ми ініціюватимемо порушення кримінальної справи щодо захисту прав людей, які працюють", - сказав Шмигаль.

Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, що борг перед шахтарями сформувало приватне підприємство, бюджет таких боргів не має.

"Шахта "Краснолиманська" була 8 років тому передана на приватизацію. Цього не відбулося, тож шахта перебуває у сфері управління Міненерго.

Вчора мала відбутися зустріч, однак представника підприємства не було. Були дані доручення, щоб зустрітися з керівниками ДП "Краснолиманська" і ТОВ "Краснолиманська", на якому видобувається вугілля. Заборгованості з бюджету немає, видобуток відбувається на приватних пластах. Виплата заробітної плати має відбуватися від ТОВ", - пояснила Буславець.

Нагадуємо:

Фонд державного майна допускає можливість приватизації Центренерго та "Вугільної компанії "Краснолиманська" одним пакетом.

Читайте також: Радники і зрадники: як готується приватизація шахти Краснолиманська

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