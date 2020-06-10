Зеленський про кошти від Єврокомісії: Допоможуть зменшити боргове навантаження

Президент Володимир Зеленський заявив, що кошти від Єврокомісії (500 млн євро) допоможуть Україні зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені COVID-19.

Про це він написав у Twitter.

"Україна отримала другий транш у межах Четвертої програми макрофінансової допомоги від Європейської комісії у розмірі €500 млн.

Ці кошти допоможуть зменшити боргове навантаження та подолати негативні економічні наслідки, спричинені пандемією COVID19", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо:

Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.

Виділення макрофінансової допомоги було прив’язане до співпраці України з МВФ. Напередодні Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на $5 мільярдів.

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

Економічна правда