Сушки та крендельки: "Київхліб" вийшов на ринок Великобританії

Компанія "Київхліб" розпочала експортувати свою продукцію до Великобританії. Перша партія обсягом 4 тонни була відправлена ​​в минулому тижні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ми відправили у Велику Британію сушки, соломку, пряники, печиво та крендельки декількох видів. До кінця року плануємо наростити експорт як мінімум на чверть і вийти на обсяги поставок в середньому по 10-15 тонн щомісячно", – повідомив керівник експортного управління компанії Олександр Микитенко.

Компанія експортує свою продукцію у майже 30 країн світу – в Європу, Азію та Північну Америку. Загальний обсяг експортних поставок продукції тривалого зберігання становить близько 1500 тонн на рік. Вже до кінця 2020-го компанія планує відкрити до 5-ти нових експортних напрямків.

Повідомляється, що "Київхліб" виробляє близько 400 тонн хліба та 30 тонн хлібобулочних виробів на 9-ти виробничих площадках у Києві та області. Асортимент продукції налічує понад 250 найменувань

Економічна правда



