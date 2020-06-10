Із липня транспорт Києва – лише за e-квитком, пільговикам потрібна "картка киянина"

Із 1 липня 2020 року проїзд у муніципальному транспорті Києва буде виключно за електронним квитком або "Карткою киянина" для пільгових пасажирів.

Джерело: Київський метрополітен

Деталі: Дослідна експлуатація автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності закінчується 30 червня 2020 року, з 1 липня вона "вводиться в промислову експлуатацію".

Перевезення киян, які мають право на пільговий проїзд, у міському пасажирському транспорті буде здійснюватися на підставі електронного квитка – муніципальної "Картки киянина".

Пільговики, які проживають або працюють у Києві, отримують цю картку безоплатно.

Дослівно Київський метрополітен: "Шановні пасажири! Проїзд із 1 липня 2020 року в муніципальному транспорті Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка.

Якщо у Вас є право на пільговий проїзд, однак відсутня "Картка киянина", то після 1 липня 2020 року Вам необхідно оформити електронний документ, який дає право на пільговий проїзд, або придбати електронний квиток у місцях його реалізації".

Інші подробиці: Армія.inform зазначає, що проїзд за посвідченням учасника бойових дій (УБД) стане неможливим з липня.

Щоб оформити муніципальну картку "Картка киянина", необхідно звернутись до Ощадбанку.

Для її отримання необхідні: паспорт; номер платника податків; документи, що підтверджують право на отримання "Картки киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо); посвідчення, що дає право на пільги; довідка переселенця (за наявності).

Гаряча лінія оператора КП "ГІОЦ" 044 366 55 55.

Українська правда