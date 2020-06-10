Кличко розповів, коли завершать ремонт Борщагівського шляхопроводу

Борщагівський шляхопровід буде оновлено до кінця 2020 року, у травні завершився ремонт першої черги шляхопроводу.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що до кінця цього року Борщагівський шляхопровід буде повністю оновлено. Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту, але треба врахувати те, що ми капітально оновлюємо об'єкт, який не бачив ремонту з 1965 року. Тобто 55 років ремонту не було", - зазначив мер Києва.

"Об'єкт ремонтують, не перекриваючи повністю рух. Минулого року оновили лінію швидкісного трамваю - для цього довелось майже повністю розібрати стару конструкцію споруди, бо, як говорять фахівці, міст міг в будь-який момент обвалитись. У травні цього року завершили ремонт першої черги шляхопроводу.

Зараз роботи тривають на другій частині. Завершити роботи на цій ділянці плануємо до початку вересня", - додав він.

Економічна правда