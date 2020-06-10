"Укравтодор" запустив проєкт з покращення дорожньої навігації

За ініціативи "Укравтодору" громадська організація "Агенти змін" працює над проєктом розвитку маршрутної навігації.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

"Наразі в Україні не існує уніфікованої системи навігації. Тому дорожні знаки зазвичай не виконують своєї основної функції - допомагати водіям під час подорожей. Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки.

Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків - це значна проблема", - йдеться у повідомленні.