"Укравтодор" запустив проєкт з покращення дорожньої навігації
За ініціативи "Укравтодору" громадська організація "Агенти змін" працює над проєктом розвитку маршрутної навігації.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.
"Наразі в Україні не існує уніфікованої системи навігації. Тому дорожні знаки зазвичай не виконують своєї основної функції - допомагати водіям під час подорожей. Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки.
Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків - це значна проблема", - йдеться у повідомленні.
"Ми часто забуваємо про те, для чого взагалі потрібні дорожні знаки. Це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їх якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху.
Наше спільне завдання - зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо, коли рішення потрібно приймати швидко" - заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.
Зазначається, що вивчатиметься досвід водіїв - дорожні знаки будуть розроблені з орієнтацією на зручність для тих, для кого вони створені. Очікується, що спочатку проєкт запустять на пілотних ділянках, а потім - розширять на всю мережу доріг України.
Економічна правда
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