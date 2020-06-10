Експерти прогнозують найбільше в історії падіння попиту на газ

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує в 2020 році найбільше в історії падіння світового попиту на газ - на 150 мільярдів кубометрів, або на 4%.

Про це йдеться в доповіді агентства по ринку газу.

"У 2020 році світовий ринок природного газу може пережити найбільший шок попиту в своїй історії... Очікується рекордне падіння попиту на природний газ, пандемія COVID-19 вражає і без того ослаблений ринок", - йдеться в доповіді.

Агентство зазначає, що останнє різке зниження попиту на газ в світі було зафіксовано в 2009 році - тоді він впав на 2%. У 2019 році світове споживання газу зросло на 1,8%, або на 70 мільярдів кубометрів.

Скорочення споживання природного газу очікується в кожному секторі і в кожному регіоні, але велика частина зниження припаде на розвинені ринки і на сектор виробництва електроенергії, пише агентство.

При цьому МЕА очікує, що велика частина втраченого в 2020 році попиту буде відновлена в 2021 році. Особливо активне зростання попиту очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в тому числі завдяки тому, що країни АТР виграють від привабливих цін на газ.

Розвинені ринки Європи і Північної Америки також зможуть відновити велику частину своїх втрат в попиті, оскільки в промисловості і електроенергетиці повернеться потреба в газі. Позитивний ефект також буде мати триваючий перехід ряду країн з вугільної генерації на газову.

Економічна правда