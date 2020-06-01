РФ відновила транзит газу через Польщу після 4 денного простою
1 червня після чотирьох днів простою відновилося транспортування газу з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини по газопроводу "Ямал-Європа".
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на німецького газотранспортного оператора Gascad.
Реверсний потік з Німеччини до Польщі припинився 1 червня близько 5:00 за київським часом.
Довгостроковий контракт на транзит російського газу по польській ділянці магістралі "Ямал-Європа" закінчився 17 травня.
Далі потужність труби розподіляються на аукціонах різного терміну, від року до декількох годин. До кінця травня потужності розподілялися на добових і внутрішньоденних аукціонах.
Спочатку "Газпром" вбронював максимум потужностей, але в останній тиждень травня він показав, що не потребує послуг польської труби.
На місячному аукціоні на червень були викуплені 93% від транзитної потужності польської ділянки МГ "Ямал-Європа".
Нагадуємо:
На випадок припинення транзиту газу з РФ до Польщі, у квітні Україна провела тестові поставки газу зі Словаччини до Польщі через національну ГТС, а також з українських сховищ газу.
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