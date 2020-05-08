Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

8 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:20 встановилися на рівні 26,83 - 26,85 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,83 - 26,85 гривні;

Євро – 29,08 - 29,11 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,75 – 27,03 гривні. Євро купують по 28,73 гривні, продають по 29,22 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,97 - 27,01 гривні, євро - 28,94 - 29,07 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,93 - 27,00 гривні, євро - 28,90 - 29,05 гривні.

Нагадуємо:

8 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82 гривні за долар.

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 - 26,90.

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,80 - 26,82.

Економічна правда