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У Південній Кореї оштрафують Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на 65 мільйонів доларів

Четвер, 7 травня 2020, 09:20
 

Міністерство захисту довкілля Південної Кореї оштрафує південнокорейські представництва Mercedes-Benz, Nissan та Porsche на $65 мільйона за підробку даних щодо викидів.

Джерело: Yonhap з посиланням на заяву міністерства.

Деталі: В уряді Південної Кореї заявили, що оштрафують Mercedes-Benz за підробку даних щодо викидів у дизельних авто на 63,4 мільйона доларів США.

Корейські відділи Nissan і Porsche також оштрафують на суму в 736 тисяч та 818 тисяч доларів відповідно.

Українська правда

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авто екологія

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